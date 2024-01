Joelinton se lesiona e para por um longo período. Veja prazo para volta

A má fase não é o único problema do Newcastle na Premier League. Os Magpies revelaram nesta sexta-feira que o brasileiro Joelinton vai ser desfalque por, no mínimo, seis semanas devido a uma lesão no tendão do quadríceps. O jogador se lesionou na vitória sobre o Sunderland por 3 a 0, pela Copa da Inglaterra. Assim, ele deve voltar a atuar somente no início de março.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, declarou que o brasileiro está bastante triste, afinal ele é um dos titulares indiscutíveis da equipe inglesa.

“Ele está muito desapontado. Quer jogar, quer ir bem, então temos um trabalho de levantar o Joe. É um golpe real para nós porque é um jogador muito importante. Ele teve um começo de temporada muito interrompido, infelizmente, quando na passada foi tão consistente. Ele teve alguns problemas diferentes e isso é um grande golpe”.

A declaração do treinador, de fato, faz todo sentido. É a terceira lesão na coxa de Joelinton na temporada. Nas outras duas, chegou a perder dez jogos do Newcastle. Do mesmo modo, deve ser ausência por mais sete partidas, incluindo neste final de semana, quando os Magpies enfrentam o Manchester City.

JOELINTON É TITULAR NO NEWCASTLE

Apesar das lesões, Joelinton tem sido titular absoluto no time de Eddie Howe. São 23 partidas ao todo, com três gols e três assistências.

O Newcastle, por sua vez, não vem fazendo uma boa temporada. A equipe está na nona colocação do Campeonato Inglês, com 29 pontos, a 11 do G4, grupo que dá vaga à Liga dos Campeões.

Na competição europeia, o Newcastle foi mal no grupo da morte e acabou em último, sendo eliminado até de um possível ingresso na Liga Europa. A chave tinha Borussia Dortmund, PSG e Milan.

