Palmeiras recusa oferta do Rennes, da França, por Vanderlan

O Palmeiras recusou uma proposta do Rennes, da França, pelo lateral-esquerdo Vanderlan. O jogador virou alvo de clubes europeus nesta janela de transferência e recebeu algumas sondagens. Contudo, o Verdão não deseja vender o atleta e sequer abriu conversas com o clube francês.

Vanderlan tem 21 anos e já disputou 51 partidas com a camisa alviverde. Na temporada passada, ele entrou em 26 jogos e marcou um gol. Ele é o reserva imediato de Piquerez. Entretanto, nesta temporada, ele deve ganhar a concorrência de Caio Paulista, que se destacou pelo São Paulo atuando como lateral-esquerdo.

Apesar da chegada de Paulista, a diretoria gostaria de manter Piquerez e Vanderlan no setor. Eles entendem que a nova contratação chega mais para reforçar mais o sistema ofensivo do que o defensivo. A avaliação é que, com o trio, Abel Ferreira pode ter mais opções para montar a lateral e a ponta pelo lado esquerdo.

O melhor exemplo fica no jogo-treino realizado nesta quinta-feira (11), quando o Palmeiras venceu o Rio Branco por 4 a 0. Durante a atividade, foi possível ver Caio Paulista atuando como atacante. Já Vanderlan e Piquerez revezaram na lateral esquerda.

Além disso, outro fato para segurar Vanderlan é que Piquerez deve perder vários jogos do Campeonato Brasileiro por conta da Copa América. Afinal, o jogador é frequentemente convocado pela seleção do Uruguai, e o torneio nacional não vai parar para a disputa da competição entre as seleções.

