Santos apresenta Bigode e Schimdt como reforços para 2024

O Santos apresentou, nesta sexta-feira (12), o atacante Willian Bigode, que estava no Athletico Paranaense, além do volante João Schimdt, ex-Kawasaki Frontale, do Japão. Os dois jogadores chegam para reforçar o elenco do Peixe nas disputas do Campeonato Paulista e na Série B.

Bigode é um desejo antigo do Santos. De acordo com o próprio atacante, este ”namoro” começou quando o jogador defendia o Cruzeiro, em 2013, mas só em 2024 que o relacionamento virou oficial.

“Sempre teve esse interesse (do Santos). Mas nunca tão concreto. Ficamos felizes. Desde o Cruzeiro teve essa procura. Fico feliz da grandeza do Santos ter interesse no meu futebol. Estou muito feliz de poder vestir a camisa do Santos num momento de grandes desafios, mas uma oportunidade de participar da reconstrução. Dentro de campo entregar o melhor para fazer parte dessa história linda”, disse Willian.

Além disso, um dos grandes questionamentos da chegada de Willian Bigode foi sua idade avançada. Afinal, o jogador está com 37 anos. Contudo, o próprio atacante disse que não passa de um preconceito bobo e deu o exemplo do Fluminense, time cuja média de idade é bem elevada.

“No Brasil, temos esse preconceito com idade. O Fluminense é uma prova, entregaram um grande resultado. É uma oportunidade gigantesca vir para o Santos, representar essa camisa. Sei da responsabilidade, da cobrança, é uma oportunidade de desfrutar de uma grande equipe, um time que sempre que vinha jogar contra me via jogando aqui pela forma de jogar e pela atmosfera. Tenho certeza que com o time que o Santos está montando, teremos um time leve”. completou o atacante.

Schimdt fala da gana de colocar o Santos na Série A novamente

Por outro lado, João Schimdt revelou que todos os jogadores que estão no Peixe, neste momento, principalmente os reforços, estão com ”gana” de colocar o clube novamente na Série A.

“Acompanhava de longe. Não sabia como estava o ambiente. A visão fica diferente. Hoje estar presente no clube gigante, que se encontra no momento mais difícil da história. Vejo nos treinos todos com fome, com coragem para voltar para a Série A. Recolocar o time de onde nunca deveria ter saído. Isso vemos nos treinamentos e conversas com cada um”, disse o volante.

Por fim, o jogador contou como foi sua experiência no Japão e afirmou que tinha conversas para permanecer naquele país. Contudo, o convite do Santos pesou para voltar ao Brasil.

“Um grande orgulho e prazer vestir essa camisa. Um sonho realizado, um clube gigante, que teve o Rei do Futebol. Uma felicidade muito grande. Eu precisava um pouco mais de intensidade quando saí e aprendi lá fora. Sou um cara mais maduro. Tinha situações para permanecer no Japão. Mas quando houve o convite do Santos, independente da situação, não pensei duas vezes. É uma situação difícil, mas sempre foi um sonho jogar aqui. Minha família e amigos ficaram motivados. É um orgulho imenso vestir essa camisa”, finalizou João Schimdt.

