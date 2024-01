Newcastle x Manchester City: escalações e onde assistir

Newcastle e Manchester City dão sequência à 21ª rodada da Premier League neste sábado (13). A bola rola no St James’ Park, às 14h30, e movimenta a parte de cima da tabela do Campeonato Inglês.

Como chega o Newcastle

O Newcastle vive um de seus piores momentos na temporada e precisa dar a volta por cima para não se afastar ainda mais da zona de classificação para as próximas competições europeias. Após a eliminação na fase de grupos da Champions, os Magpies vêm de três derrotas consecutivas na Premier League e caíram para a nona posição, com 29 pontos, 10 a menos que o Tottenham, em quinto.

Newcastle apresenta déficit financeiro e pode negociar Bruno Guimarães

No entanto, o time comandado pelo técnico Eddie Howe venceu o Sunderland por 3 a 0 na Copa da Inglaterra e pode aproveitar o resultado para ganhar moral no duelo contra o City. Dessa maneira, a tendência é que o Newcastle entre em campo com a mesma escalação.

Como chega o Manchester City

Invicto a mais de um mês, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola voltou a apresentar grandes atuações e vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Huddersfield na Copa da Inglaterra.

Na Premier League, o Manchester City está em terceiro lugar, com 40 pontos e um jogo a menos que seus concorrentes diretos pelo título, devido à disputa do Mundial de Clubes. Ao mesmo tempo, a diferença para o líder Liverpool é de apenas cinco pontos.

Com quase todo o elenco à disposição, as únicas dúvidas na escalação de Guardiola ficam por conta de Kevin De Bruyne e Doku, recuperados de lesão, mas ainda sem ritmo de jogo.

Newcastle x Manchester City

21ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 13/01/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: St James’ Park, em Newcastle (ING)

Newcastle: Dúbravka; Trippier, Schar, Botman e Burn; Bruno Guimarães, Joelinton e Longstaff; Almirón, Anthony Gordon e Isak. Técnico: Eddie Howe.

Manchester City: Ederson; Walker, Aké, Akanji e Gvardiol; Rodri, Kovacic (Matheus Nunes) e Foden (De Bruyne); Bernardo Silva, Grealish (Doku) e Julian Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir: ESPN e Star+

