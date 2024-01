Fluminense abre conversas para contratar Léo Chú

O Fluminense vem se movimentando no mercado em busca de reforços pontuais para 2024. Além de acertar as contratações de Felipe Alves, Antônio Carlos e Renato Augusto, os dirigentes tricolores estão interessados em Léo Chú, que pertence ao Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A informação é do “ge”.

Léo Chú no Fluminense?

O Fluminense já abriu conversas com Léo Chú, mas ainda não formalizou nenhuma proposta. O clube estava interessado na contratação de Luiz Henrique, do Real Betis. No entanto, os dirigentes tricolores decidiram se retirar das negociações nos últimos dias.

Assim, Léo Chú está na mira do Fluminense para 2024. O atacante é revelado pelas categorias de base do Grêmio, teve uma passagem por empréstimo no Ceará e está no Seattle Sounders desde 2021. O jogador custou US$ 2,5 milhões (R$ 12,8 milhões na cotação atual) ao clube americano.

Aliás, Léo Chú atua pelo lado esquerdo do campo e chegaria para disputar posição com Keno. O atacante se notabilidade bela habilidade com os pés e pela velocidade. O jogador, dessa forma, é visto com bons olhos por Fernando Diniz e pode ser um dos reforços do Fluminense para 2024.

