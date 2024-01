Bruno Rodrigues é apresentado no Palmeiras: ‘Melhor decisão da minha vida’

O Palmeiras apresentou, nesta sexta-feira (12), o atacante Bruno Rodrigues. O jogador chegou no Verdão após boa passagem pelo Cruzeiro, onde foi um dos destaques da equipe na série A do ano passado. Pelo Alviverde, ele vestirá a camisa de número 11 e segundo o atleta, tomou a melhor decisão de sua vida.

“O Palmeiras é um grande clube, o projeto que o clube nos ofereceu e isso facilita. Eu acho que tomei a melhor decisão da minha vida. Acho que tenho que ter humildade, trabalhar, sou trabalhador. Onde eu passei foi assim que consegui meu espaço. No momento certo que Abel vir falar comigo e dizer que estou preparado vou dar o meu melhor”, disse Bruno Rodrigues.

Além disso, o atacante se mostrou ambicioso para conquistar títulos com a camisa Alviverde. Aliás, a meta já é conquistar o Paulistão no primeiro semestre.

“Ambição que eu chego é ganhar títulos. Todos têm história aqui e eu vou buscar minha história. Me receberam tão bem que nem parece que ganharam tanta coisa assim. Por isso é um grupo que ganha onde passa. O maior estadual que tem no Brasil, representa a ambição. Estou num grande clube que está disputando todas as competições. Agora é trabalhar para ser campeão”, completou o atacante.

Bruno Rodrigues tem decisão contra ex-clube em fevereiro

Contudo, a primeira grande decisão para o Palmeiras e o atacante será a Supercopa. O Verdão encara o São Paulo, no dia 3 de fevereiro. Aliás, Bruno Rodrigues teve uma passagem apagada e infeliz no Tricolor Paulista. O jogador teve poucas oportunidades no rival e saiu com poucas partidas disputadas. Na coletiva, o atacante falou de seu tempo no Morumbi e mira o título nacional.

“Acho que foi a oportunidade que não tive de mostrar no São Paulo. Agradeço aos estafes, mas é virar a página, agora estou no maior campeão do Brasil. Estou me preparando para essa primeira final em fevereiro, me adaptando, conhecendo os companheiros que me receberam bem. Com certeza vai ter um gostinho a mais”, finalizou Bruno Rodrigues.

