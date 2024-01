Chelsea x Fulham: escalações e onde assistir

Chelsea e Fulham dão início aos jogos da 21ª rodada da Premier League neste sábado (13). No Stamford Bridge, a bola rola às 9h30, em clássico londrino que coloca frente a frente equipes que decepcionaram seus torcedores nesta primeira metade da temporada 2023/24.

Como chega o Chelsea

Apesar da temporada ruim do Chelsea, a equipe está em busca da terceira vitória consecutiva na Premier League para voltar a brigar na parte de cima da tabela. No momento, os Blues aparecem na 10ª posição com 28 pontos. Mas, o clube londrino vem de uma derrota surpreendente para o modesto Middlesbrough no jogo de ida da Copa da Liga Inglesa e colocou ainda mais pressão na equipe.

Além disso, o técnico Mauricio Pochettino não poderá contar com Nkunku, que novamente se lesionou e não está em condições de jogo. Assim, o atacante francês se junta a Fofana, Reece James, Cucurella, Lavia, Sánchez, Ugochukwu e Chalobah no departamento médico do clube.

Como chega o Fulham

Por outro lado, o Fulham chega embalado para conquistar mais três pontos no Campeonato Inglês. A equipe vem de uma boa vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal e segue viva tanto na Copa da Liga Inglesa quanto na Copa da Inglaterra. Mas, na Premier League o clube londrino é apenas o 13º colocado, com 24 pontos.

No entanto, Adama Traoré aparece como desfalque na equipe comandada pelo técnico Marco Silva.

Chelsea x Fulham

21ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 13/01/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Petrovic, Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill, Caicedo, Fernández, Palmer, Gallagher, Sterling e Broja. Técnico: Mauricio Pochettino

Fulham: Leno, Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson, Palhinha, Reed, Pereira, Reid, Willian e Jiménez. Técnico: Marco Silva

Árbitro: Anthony Taylor

VAR: Michael Salisbury

Onde assistir: ESPN e Star+

