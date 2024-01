BH fala sobre liderança no Flamengo e destaca parceria com Gabigol

Após renovar contrato até dezembro de 2028, Bruno Henrique concedeu uma entrevista coletiva para imprensa, na tarde desta sexta-feira (12), no Ninho do Urubu. O atacante, dessa forma, relembrou os jogos em que atuou como capitão e comentou um pouco sobre sua parceria com Gabigol.

Liderança no Flamengo

“Todos nós somos líderes. Nós somos jogadores que podemos herdar a braçadeira. Qualquer um que o Tite escolher, vai estar sendo representado pela Nação. Eu fui escolhido no ano passado por estar aqui há bastante tempo e entender bem o que é ser Flamengo. Eu fico feliz de estar sendo capitão”, afirmou BH.

Parceria com Gabigol

“O Gabriel é um amigo de longa data. A gente construiu momentos muito felizes e acredito que esse ano também será assim. A gente vai buscar dar sempre o nosso melhor, que é ganhar títulos. O Gabriel está focado e quer nos ajudar novamente. O clube também está dando respaldo para ele. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar novamente esse ano”, completou BH.

Ídolo da Nação

Bruno Henrique fica no Flamengo até dezembro de 2026. O atacante está no clube desde 2019 e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 27 já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas no Rio de Janeiro.

Confira outros trechos da entrevista de Bruno Henrique

Recado para De La Cruz

“Não precisa falar nada. É jogador de seleção e já disputou várias Libertadores. Ele vai nos ajudar muito. A gente vai buscar ajudá-lo e oferecer suporte neste início”.

Importância da pré-temporada

“Para você jogar 70 jogos no ano, é necessário uma boa pré-temporada. Eu não tive no ano passado e isso com certeza pesou. Estou me sentindo muito bem. Nós estamos fazendo grandes preparações. Eu tenho certeza que isso será um fator bem importante para eu chegar no meu alto nível”.

Expectativa para 2024

“Nós temos vários títulos para buscar. O foco de todo mundo é o mesmo. Nós queremos fazer um grande ano. Nós não tivemos um bom ano em 2023, mas serviu de lição. O Flamengo é movido por títulos e tem uma camisa muito grande. Então é importante ter calma. Nós estamos no caminho certo”.

Posicionamento em campo

“Eu vou priorizar minha posição, que é ponta-esquerda. É minha posição. No ano passado, Tite falou comigo que poderia me utilizar também como centroavante. Eu priorizo minha posição, que é onde eu sempre joguei”.

