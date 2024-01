Hugo é apresentado no Corinthians e minimiza disputa na lateral esquerda

O Corinthians apresentou, nesta sexta-feira (12), o lateral-esquerdo Hugo. Ele chega para disputar uma vaga no setor com Matheus Bidu e Diego Palacios, este último chegou do Los Angeles, também em 2024. Em sua coletiva de apresentação, o jogador comentou sobre as características de jogo e disse que seu contrato foi firmado em novembro, quando ainda defendia o Esmeraldino.

“O contrato eu não tive muito acesso, meus empresários que resolveram tudo, mas creio que foi em meados de novembro. Estava jogando, fiquei muito feliz pelo convite e pelo interesse de um clube tão grande como o Corinthians no meu futebol”, disse o lateral, que prosseguiu.