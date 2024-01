Seleção Feminina sub-17 conhece adversários do Sul-Americano

A Seleção Brasileira feminina sub-17 descobriu, nesta sexta-feira (12), o seu caminho na primeira fase do Campeonato Sul-Americano. A Conmebol realizou o sorteio em sua sede, em Luque, no Paraguai. O Brasil caiu no Grupo B e terá pela frente Colômbia, Argentina, Venezuela e Peru em sua chave. O torneio será disputado no Paraguai, entre os dias 13 e 31 de março.

Na primeira fase, as seleções são divididas em dois grupos de cinco equipes. As duas melhores de cada chave disputarão a fase final da competição. Por fim, todas as partidas serão em turno único. Atual campeão do torneio, o Brasil foi o cabeça de chave. O Paraguai, sede da competição, é o cabeça do Grupo A.

Aliás, o A ficou formado por: Paraguai, Chile, Equador, Uruguai e Bolívia.

Após o sorteio, a treinadora da Seleção Brasileira, Simone Jatobá, falou que o Brasil caiu na chave mais forte da competição. Ela diz que sua equipe terá que se superar para avançar no torneio.

“Acredito, sem sombra de dúvidas, que o Brasil está no grupo mais forte. Temos a Colômbia, que foi vice-campeã mundial, e, junto com Argentina, Venezuela e Peru, estará disputando a classificação conosco. Observamos que o futebol sul-americano está em ascensão. Então, cabe ao Brasil fazer o máximo possível para vencer todos os jogos e se superar com o seu melhor futebol, enfrentando essas seleções que também estão trabalhando para evoluir”, disse Simone Jatobá.

Seleção Feminina fará amistosos antes do torneio

Aliás, as jogadores ficaram na Granja Comary, em Teresópolis, para uma série de treinos visando à competição, a partir do dia 29 de janeiro. Além disso, antes do torneio, o Brasil fará amistosos contra Alemanha, Holanda e Portugal, em partidas na Europa.

