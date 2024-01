De La Cruz explica negociação e desejo de jogar pelo Flamengo: ‘É um grande orgulho’

Único reforço do Flamengo até o momento, De La Cruz foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (12), no Ninho do Urubu. Ao longo da entrevista, o uruguaio relembrou a longa negociação por seu futebol, quando o River Plate não queria nem ouvir a proposta rubro-negra no início, porém prevaleceu o desejo do atleta em vir para o Rio de Janeiro. O uruguaio vestirá o número 18 ao longo da temporada e assinou contrato até o fim de 2028.

“Para mim é um enorme prazer estar vestindo essas cores. Como falei com o (Marcos) Braz, muito tempo negociando, muitas complicações. Mas sempre com minha família, a decisão sempre esteve desse lado. Sempre quis vestir essas cores. Hoje estar desse lado para mim é um orgulho. Para mim foi importante sempre saber que o clube queria os meus serviços. Todo momento eles me queriam aqui e isso foi fundamental para eu escolher o Flamengo . Também quero agradecer as pessoas que sempre estiveram comigo para eu estar aqui”, disse.

“Eu tomei a decisão há algum tempo com a minha família. Eu senti que o clube me queria e isso para mim foi fundamental. O projeto que me apresentaram foi importante, um contrato de muitos anos que eu queria. Eu queria um contrato extenso porque me fará ganhar muitas coisas. Tenho projeto de vida, tenho meus filhos, e quero estar perto de casa. Aqui é um ambiente saudável e que dá para seguir o vínculo com a família. Foi um combo de muitas coisas para eu estar aqui” completou.

Posição em campo

De La Cruz também respondeu sobre a faixa do meio-campo que gosta mais de atuar e revelou que se sente bem em todas elas. Além disso, essa polivalência chama a atenção e traz recursos técnicos para a equipe de Tite, podendo exercer mais de uma função no setor, tendo qualidade na marcação e também na construção. De acordo com a visão do atleta, sua posição dependerá das escolhas de Tite, que foi um entusiasta por sua contratação.

“A verdade é que no meio de campo, qualquer parte eu me sinto bem. Mas vai depender do treinador (Tite). Quero ajudar a equipe e estou aqui para o que o treinador pedir, independente da posição.” , afirmou o uruguaio.

Companheiros de seleção uruguaia

Outro nome que fez de tudo para a vinda de De La Cruz foi o compatriota Arrascaeta. O camisa 14 sempre deixou claro a proximidade que tem com Nicolas e que conversou bastante com o atleta para convencê-lo a assinar com o clube carioca. Além dele, o elenco também conta com o lateral-direito Varela, que pode auxiliar o meio-campista a se adaptar de forma mais rápida.

“Por sorte, tenho companheiros da seleção no elenco (Arrascaeta e Varela). Um ídolo do clube como é Arrasca, para mim é muito importante que esteja dentro do plantel. Conversei bastante com ele, foi um dos que mais me incentivaram a vir para cá. Os demais companheiros foram me dando indicações para que minha adaptação no grupo seja a mais rápida possível.

Dessa forma, o clube pagou US$ 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões na cotação da época) à vista ao River Plate (Argentina) para ter o jogador. Com a camisa do clube argentino, De La Cruz disputou 211 jogos, marcou 36 gols e conquistou 10 títulos, entre eles a Copa Libertadores de 2018.

