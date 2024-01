Lucas Romero comemora retorno ao Cruzeiro: ‘Estava com saudade’

O Cruzeiro apresentou, nesta sexta-feira (12), seu principal reforço para a temporada 2024. Querido pelos torcedores, Lucas Romero, afinal, comemorou o retorno a Belo Horizonte.

“Estou muito feliz de estar aqui, estava com saudade”, salientou Romero em coletiva de imprensa na Toca da Raposa II.

Aliás, ele revelou que o Cruzeiro tentava seu retorno há algum tempo. De acordo com o volante, em várias oportunidades a diretoria fez contato, mas as conversas sempre travavam.

“Não foi só no ano passado (que o Cruzeiro tentou a contratação), foram várias vezes. Eu era jogador de outro time, não dependia só da minha vontade. No ano passado, tive conversas muito adiantadas. O Internacional também tentou me contratar”, revelou.

‘Só vou jogar o Mundial e volto para o Cruzeiro’

Romero revelou na entrevista, aliás, que o diretor de futebol da Raposa, Pedro Martins, fez contato convidando para retornar para a agremiação celeste.

“Pedro Martins me ligou há dois ou três meses. Disse a ele que eu jogaria o Mundial de Clubes e depois volto para o Cruzeiro. Sempre tive a vontade de voltar. O trabalho do Pedro foi ótimo, falou do projeto do clube para este ano. Achei que encaixava muito neste projeto, torci para dar certo. A felicidade é muito grande”, completou.

Como joga com Nico Larcamón

Afinal, Lucas Romero foi treinado por Nicolás Larcamón no Leon, do México. Aliás, a contratação do volante passou pelo aval do treinador. O jogador disse como atuou com o comandante.

“No começo do ano, eu joguei mais como um segundo volante para ajudar na pressão. Depois a gente perdeu o primeiro volante lesionado. Acabei jogando mais como primeiro volante. É onde eu me sinto mais confortável. Se o time precisar, vou nas laterais. Estou aí para ajudar o time”, finalizou.

