Em preparação para Pré-Olímpico, meia destaca: ‘Sonho de moleque’

A Seleção Brasileira já se prepara para o Torneio Pré-Olímpico 2024. Os atletas estão na Granja Comary, em Teresópolis, com foco nos treinamentos para as partidas. Entre eles está o meio-campista do Fluminense, Alexsander, que destaca viver um sonho de criança.

“Desde moleque a gente tem o sonho de jogar pela Seleção. Então, estamos nos preparando bem e acho que vamos conseguir bons resultados e ser campeões”, salientou o jogador.

O Brasil está no Grupo A do Torneio Pré-Olímpico de 2024, junto de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A competição, afinal, será entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, em Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela.

Alexsander, afinal, ressalta a dificuldade do torneio e garante que todos estão empenhados em entender os pedidos do técnico do Brasil, Ramon Menezes, para o sucesso na competição.

“Nós sabemos que o campeonato vai ser muito difícil, a equipe está procurando ao máximo entender o que o professor está pedindo, todo mundo estar alinhado para fazer um bom campeonato lá. Estamos procurando nos entender, a maioria já se conhecia, jogamos contra também. Procuramos se entender e procuramos nos entender uns com os outros”, acrescentou.

O meia, aliás, ressaltou o pouco tempo de descanso e garantiu que é preciso estar focado no objetivo.

“Foi tempo curto de dezembro para cá, vida de jogador é essa, não tem tempo para descansar. Procurei dar uma descansada na mente para começar o ano bem e poder vir preparado com objetivo de ser campeão”, finalizou.

