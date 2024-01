Com hat-trick de Iarley, Fortaleza avança no mata-mata da Copinha

O Fortaleza enterrou o sonho de o Internacional tentar o sexto título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão do Pici, muito melhor em campo, derrotou os gaúchos nesta sexta-feira (12), por 4 a 0, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis (SP). Iarley, o nome do jogo, marcou três vezes. E Paulo Roberto fez o quarto. Assim, o time se classificou para a próxima fase do mata-mata.

Com a vitória, a quarta seguida, o Leão do Pici, assim, mantém 100% de aproveitamento. Dessa forma, além dos gaúchos, o Fortaleza bateu Castanhal-PA (2 a 0), CRB-AL (4 a 3) e Vocem-SP (2 a 0), todos no Grupo 11, na primeira fase. Já Internacional, que buscava o sexto título na Copinha (conquistou em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020), se despediu da competição.

Primeiro tempo

O time do Inter começou o jogo nervoso, sem conseguir trocar passes. O Fortaleza, dessa forma, aproveitou os erros dos gaúchos e se acertou na partida. O Leão do Pici, logo aos 5 minutos, mandou um balaço na trave, com Caio Dantas. O time cearense foi para cima e abriu o placar, aos 15. Em contra-ataque, Kervin avançou pela esquerda e cruzou para Iarley marcar de cabeça.

O Fortaleza estava bem mais à vontade em campo. O Internacional em alguns lampejos, com Pedro Henrique, em jogada individual, chegou com perigo. Os gaúchos não se entendiam em campo. Assim, o Leão estava mais perto de marcar. Caio Dantas, dessa forma, achou Iraley na área e passou a bola entre os zagueiros. O atacante, livre, dominou e fez o seu segundo gol na partida: 2 a 0.

Fortaleza fecha o caixão do Inter

Desorganizado no meio de campo, o Inter dava chutões para a frente na tentativa de evitar as jogadas do Fortaleza. O Leão do Pici continuava melhor. Já o Inter, que tinha apenas alguns bons momentos, mandou uma bola na trave, com João Dalla. Em desvantagem no placar, o Colorado se lançou à frente. O Tricolor, assim, jogou passou a jogar nos contra-ataques.

O Fortaleza estava bem melhor e om atacante Iarley estava impossível. Após falha do goleiro Gabriel, que saiu errada numa tentativa de chutão, a bola caiu nos pés do atacante Iraley. Ele não perdoou e fez o seu hat-trick, aos 25 minutos: 3 a 0 para o Fortaleza. E Paulo Roberto, de falta, fez um golaço, aos 37 minutos, para fechar o caixão: 4 a 0.

