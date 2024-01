Vasco estuda levar partida contra o Volta Redonda para Cariacica

Trajetória fora do estado! O Vasco analisa a possibilidade de mudar de local a sua partida contra o Volta Redonda. No caso, o novo destino do jogo válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara seria o estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A principal motivação para tal alteração seria buscar uma reaproximação com sua torcida fora do estado.

Especialmente para lhes dar a chance de acompanhar seu time in loco, situação que não costuma ser frequente. Além do lucro com uma boa proposta financeira. Outro compromisso do Cruz-Maltino como mandante e que deve ter modificação do local será diante do Audax, três rodadas antes no estadual.

O destino deve ser Manaus, cidade em que o Gigante da Colina não visita há quase dois anos. Ainda não há uma definição com relação a data, mas deve ocorrer entre os dias 7 e 8 de fevereiro. O Vasco, aliás, provavelmente terá mais um jogo do Carioca a ser disputado fora do Rio de Janeiro.

Trata-se do confronto com o Bangu pela quarta rodada, porém neste cenário, a equipe será visitante. Inicialmente, marcado para o Moça Bonita, o Alvirrubro deve levar a partida para o Mané Garrincha, em Brasília. Este duelo vai ocorrer no dia 28 de janeiro, às 16h.

Compromissos do Vasco no Uruguai e no Carioca

A tendência é a de que o Cruz-Maltino utilize seus principais jogadores apenas a partir da terceira rodada do Carioca. Afinal, grande parte do elenco profissional viajou para Punta del Este, no Uruguai com o intuito de participar de um torneio amistoso. O Gigante vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Maldonado, do Uruguai. Os jogos serão nos dias 18 e 21 de janeiro, respectivamente.

Assim, o Vasco usará um time alternativo nas duas primeiras rodadas do estadual. Ou seja, diante de Boavista, no dia 17 de janeiro, e Sampaio Côrrea, que vai ocorrer quatro dias depois. Nestes dois compromissos, o técnico do time sub-20, Willian Batista, comandará a equipe. Como ele está em São Paulo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os treinos para os atletas que permaneceram no Rio de Janeiro são administrados por Ramon Lima, treinador da equipe sub-17.

As equipes se enfrentaram no mesmo estádio, na edição passada do Carioca, pela quinta rodada. O Voltaço superou o Gigante por 2 a 1. Na oportunidade, foi apenas a segunda partida dos principais jogadores do Vasco na temporada. Isso porque o elenco foi fazer a pré-temporada nos Estados Unidos com a participação em um torneio amistoso.

