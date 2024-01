Palmeiras x Sport: onde assistir, escalações, arbitragem

O Palmeiras encara o Sport neste sábado (13), às 17h15, na Arena Barueri, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Invicto na competição, o Verdão se classificou como líder do Grupo 24, após vencer os três compromissos. Por outro lado, o Leão avançou em segundo no grupo 23, com dois triunfos e um empate, perdendo para o Aster no saldo de gols.

Onde assistir

Os canais SporTV (fechado) e Premiere (PPV) transmitem a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras é indiscutivelmente a equipe a ser superada na Copinha, conquistando dois títulos consecutivos em 2022 e 2023. Afinal, na estreia, sob o comando de Lucas Andrade, o Verdão venceu o Queimadense por 7 a 0. Aliás, destaque para Estevão, o principal candidato a craque da Copinha, com dois gols. Na segunda rodada, nova vitória tranquila sobre o União ABC por 4 a 0. Com os resultados do grupo, o Alviverde assegurou a classificação antecipada, demonstrando forte campanha em busca do tricampeonato na Copinha. Na terceira e última rodada, a equipe mais uma vez venceu, dessa vez o Oeste por 4 a 1.

Como chega o Sport?

Por outro lado, o Sport começou com o pé direito e venceu o Cruzeiro-AL por 1 a 0 na primeira rodada, o atacante Gilwagner marcou o gol da partida. Na segunda rodada o Leão venceu mais uma, dessa vez o Santo André por 2 a 1. Na terceira e última rodada o Sport empatou com o Estrela Aster por 1 a 1. Contudo, com um saldo de gols abaixo, acabou ficando na segunda posição e na rota do Palmeiras. Assim, o Leão tenta bater um dos favoritos ao título para seguir rumo ao título.

PALMEIRAS X SPORT

2ª fase da Copa São Paulo

Data e horário: 13/1/2024, às 17H15 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kaique; Gilberto, Talisca, Gabriel Vareta e Ian; Léo, Patrick e Kauan Santos; Estevão, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

SPORT: Davi; Cordeiro, Matheus Baraka, Nassom e Kayan; José Vinicius, Vitor Neves, Cláudio e Luiz Henrique; Marcelo Henrique e Enzo Vágner. Técnico: Thiago Larghi.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.