Mineirão será palco da Supercopa entre Palmeiras e São Paulo

A CBF decidiu nesta sexta-feira (12) que o Mineirão vai ser o palco para receber a decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras x São Paulo, no dia 4 de fevereiro, às 16h. A ideia era levar o clássico para o Maracanã, mas as negociações não avançaram. Assim, os dirigentes do futebol brasileiro optaram por Belo Horizonte.

O Mineirão estará livre na data do dia 4 de fevereiro, já que não há jogo do Cruzeiro no estádio. A partida contra o Atlético-MG, marcada para o mesmo dia da decisão da Supercopa, terá como casa Arena MRV. No entanto, o confronto será remarcado para outra data.

Há mais de duas semanas o gramado do Mineirão passa por tratamento para ficar em perfeito estado para os jogos da temporada. O primeiro marcado é o do Cruzeiro contra o Patrocinense, em 8 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro.

Os dirigentes de São Paulo e Palmeiras solicitaram o Maracanã para palco do confronto. A ideia é a facilidade de acesso e logística, já que a decisão será disputada com o Campeonato Paulista em andamento.

Apesar da solicitação do Maracanã, o gramado do estádio, entretanto, entrará em recuperação ainda neste mês de janeiro. Assim, a decisão da Supercopa ficou inviabilizada no Rio de Janeiro. O Parque do Sabiá, em Uberlândia, era outro candidato.

São Paulo chegou a ser apontada como escolha perfeita por ser a cidade dos dois clubes. Porém, houve descarte por conta da determinação de torcida única, em vigor desde 2016 por ordem do Ministério Público estadual.

