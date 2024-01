Willian se diz ‘constrangido’ sobre polêmica das criptomoedas

Pela primeira vez em pouco mais de um ano, o atacante Willian Bigode falou publicamente sobre o polêmico caso das criptomoedas. Nesta sexta-feira (12), ele foi apresentado oficialmente pelo Santos como reforço para a temporada de 2024. Mas, como não poderia deixar de ser, foi questionado em relação à situação na qual Mayke e Gustavo Scarpa, seus antigos companheiros no Palmeiras, acusam o atacante de ter lhes dado um desfalque milionário.

Willian falou em ‘constrangimento’ ao citar o caso. De acordo com o jogador, de 37 anos, a situação lhe causou muitas dores de cabeça nos últimos tempos. Mas ele garante estar focado no novo desafio pelo Peixe e se diz com a consciência tranquila pela situação. Além disso, citou que não voltará a falar sobre o assunto:

“Vou ser direto e objetivo. É um assunto de muita tristeza, um constrangimento muito grande. Mas o importante é focar no que minha família depende. Acredito que Deus estava preparando o momento certo para vir para o Santos, conhecer meus novos companheiros. Estou feliz e convicto de que as coisas vão acontecer. A cabeça está ótima. É uma situação anormal, mas não vou falar mais. Sei do meu caráter, minha identidade, quem eu sou e quero me manter focado”.

Mayke e Scarpa acusam Willian por um suposto golpe de R$ 10,4 milhões. O lateral e o meia-atacante afirmaram que fizeram o investimento na empresa de gestão financeira do atacante, que prometia retorno de 3,5% a 5% ao mês. Ao tentarem resgatar o dinheiro, a dupla não conseguiu: Willian alegou ter também sofrido um golpe, de R$ 17,5 milhões. Desde então, as partes estão em uma grande briga judicial.

