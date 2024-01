Ituano é letal na bola parada e elimina o Fluminense da Copinha

Com três gols de bola parada, o Ituano venceu o Fluminense por 3 a 2, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, e avançou à próxima fase da Copinha. Nesse sentido, Vinícius Paz, Marlon e Matheus Rocha estufaram a rede para o Galo, enquanto Kelwin e Luiz Freiras, de falta, descontaram para o Tricolor de Laranjeiras. Aluísio foi o craque da partida, com três assistências, que carimbaram a vaga para o Rubro-negro.

Dessa forma, na próxima fase, a equipe paulista mede forças com o vencedor de Criciúma e São-Carlense, que se enfrentam às 19h, também no Estádio Luiz Augusto de Oliveira.

Galo por cima

A equipe carioca iniciou a partida com mais posse de bola e, por pouco, quase abriu o placar no primeiro lance da partida. Em rápido contra-ataque, João Lourenço arrancou pela direita e encontrou Kelwin. O jogador teve a chance de finalizar, mas a defesa do Galo evitou o chute no momento certo. Minutos depois, o time paulista começou a tônica de todo primeiro tempo, eficiência na bola parada. Aloísio cobrou a falta na área, e Vinícius Paz estufou a rede.

Tricolor revida

Três minutos depois, o Tricolor carioca revidou e igualou o marcador. Julio Fidelis arrancou pela direita e tocou no meio da área para Kelwin, que bateu forte no ângulo do goleiro Vitor Henrique. No lance seguinte, aliás, João Lourenço ganhou de Aluisio na marcação e chutou forte. O arqueiro Vitor Henrique deu rebote, mas Agner isolou.

Bola parada atormenta

Ainda no primeiro tempo, aos 32, Aluisio cobrou escanteio na segunda trave e, novamente, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar o perigo e se complicou. Assim, Álvaro não conseguiu alcançar, e Marlon completou para as redes.

Mais um gol

No fim dos primeiros quarenta e cinco minutos, a bola parada voltou a atormentar o Tricolor de Laranjeiras. Desta vez, Matheus Rocha subiu mais que a defesa do time carioca e marcou o terceiro.

Cobrança no canto

Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu em cima para tentar voltar à partida. Nesse sentido, o técnico Caio Couto fez quatro substituições e colocou o time carioca de forma ofensiva. Com isso, chegou ao segundo gol com Luiz Freitas, aos 27, que cobrou falta no canto do goleiro Vitor Henrique.

Paredão rubro-negro

No fim, Isaque fez bonita jogada, saiu de frente para o goleiro, mas parou em Vitor Henrique. Uma defesa importante para garantir a classificação do Ituano, em São Carlos. Por fim, a equipe conseguiu segurar a bola na frente e não deixar o Fluminense encontrar espaços para tentar o empate. Matheus Conceição fez uma linda jogada no fim, entretanto Leó Jance salvou em cima da linha.