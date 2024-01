Após passar da fase de grupos com campanha 100%, o Botafogo enfrenta, nesta sexta-feira (12/1), o Novorizontino, pela 2ª fase da Copa São Paulo. O jogo rola no Lanchão, em Franca, às 19h15 (de Brasília). Para que o torcedor não perca nenhum detalhe deste duelo, a Voz do Esporte fará a sua tradicional cobertura-raiz. Ela começa bem antes, às 18h45, com um pré-jogo de primeira, comandado pelo vibrante Ennio Ricanelo, que também estará na narração.