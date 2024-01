Com brasileiro em campo, Burnley e Luton empatam na Premier

Burnley e Luton empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira (12), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, de equipes que estão na zona de rebaixamento, terminou sendo mais feliz para a equipe visitante, que chegou aos 16 pontos e segue colada no Everton, primeiro time fora da degola. O Burnley permanece em penúltimo, com 12.

O Burnley, que jogava no Estádio Turf Moor, contou com um brasileiro em campo: o lateral-direito Vitinho, que atuou os 90 minutos. Revelado pelo Cruzeiro, ele é uma das atrações da jovem equipe comandada pelo belga Vincent Kompany nesta temporada. O time da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo: aos 36 minutos, o suíço Amdouni recebeu cruzamento e finalizou para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Luton até ensaiou uma reação. Uma cabeçada de Ogbene parou em ótima defesa do goleiro Trafford. Mas o empate só veio no finzinho, quando Doughty levantou na área e Morris cabeceou para igualar. A partida abriu a rodada do Campeonato Inglês, que ainda terá mais quatro confrontos entre este sábado e a segunda-feira. O complemento da jornada ocorre apenas na próxima semana, com mais cinco jogos.

O Burnley só volta a campo no próximo dia 31, quando joga fora de casa contra o campeão, Manchester City. Já o Luton recebe o Brighton, que vem fazendo boa campanha e sonha com uma vaga em competições europeias para a próxima temporada.

CAMPEONATO INGLÊS – 21ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Burnley 1×0 Luton

Sábado (13/1)

Chelsea x Fulham – 9h30

Newcastle x Manchester City – 14h30

Domingo (14/1)

Everton x Aston Villa – 11h

Manchester United x Tottenham – 13h30

