Olympique cede empate no fim e fica longe do G4 na França

Em partida que abriu a 18ª rodada do Campeonato Francês, a primeira do returno, o Olympique de Marselha abriu o placar, mas cedeu o 1 a 1 nos acréscimos para o Strasbourg. O jogo, vale lembrar, foi disputado na casa do OM, nesta sexta-feira (12). O atacante brasileiro Ângelo, ex-Santos e emprestado pelo Chelsea, entrou no segundo tempo para os visitantes.

Com o resultado, o Olympique de Marselha, aliás, está em quinto lugar, com 28 pontos, três atrás do Brest. Este, por sua vez, encerra o G4 do Campeonato Francês, que tem ainda PSG, Nice e Monaco, com 40, 35 e 33. O Strasbourg, por sua vez, é o nono, com 24 pontos.

O Strasbourg foi um pouco melhor do que o Olympique de Marselha, afinal, teve mais posse de bola e mais finalizações. No entanto, quem abriu o placar foi o time da da casa. Logo aos 3, Vitinha cruzou, e Samuel Gigot marcou de cabeça. O lance até foi para o VAR, mas acabou validado. Após apertar no segundo tempo, o Strasbourg igualou com Sebas aproveitando rebote do goleiro.

O Olympique de Marselha agora ficará um período sem jogar, afinal, só entra em campo contra o Rennes, no próximo dia 21. Esta partida, vale lembrar, será fora de casa e válida pela segunda fase da Copa da França. Já no Campeonato Francês, recebe o Monaco no dia 27. O Strasbourg, por sua vez, terá dois jogos seguidos fora de casa, ambos contra o Clermont, pelas respectivas competições.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.