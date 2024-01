Bom ambiente no Galo surpreende Scarpa positivamente

O meia Gustavo Scarpa, uma das mais importantes contratações do Atlético Mineiro para 2024, falou nesta sexta-feira (12) sobre como se sentiu recebido pelo elenco em Belo Horizonte. Nas palavras do jogador, nem ele mesmo esperava tamanho acolhimento, o que o surpreendeu positivamente na chegada à Cidade do Galo.

Como não conhecia nenhum dos jogadores do atual elenco, pelo menos no sentido de já tê-los como companheiros anteriormente, Gustavo Scarpa temia encontrar um ambiente não muito receptivo. Mas disse ter ficado positivamente surpreso com a recepção dos companheiros, o que também o deixa bastante otimista.

“Eu não joguei com nenhum desses jogadores durante a minha carreira, mas o pessoal me recebeu super bem, todo o estafe, jogadores. É muito legal chegar e ser bem recebido. Vim muito preocupado em relação ao ambiente do clube, da equipe, mas fiquei muito surpreso porque o ambiente é muito bom. É um grupo muito unido e eu fico feliz por fazer parte dele agora”.

De fato, se seus companheiros são novos, Gustavo Scarpa já conhece Luiz Felipe Scolari de longa data. Felipão foi treinador do meio-campista ainda nos tempos de Palmeiras e, agora, estará ao lado dele para o início de mais uma temporada.

