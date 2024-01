Santos rescinde com Flamengo para assinar com o Fortaleza

O goleiro Santos rescindiu oficialmente, nesta sexta-feira (12), seu contrato com o Flamengo. Aos 33 anos, o arqueiro está livre no mercado e irá para o Fortaleza, que deverá anunciá-lo em breve nos próximos dias. Goleiro e clube já chegaram a um acordo para que ele defenda o Leão do Pici pelas próximas três temporadas.

Pelo Flamengo, Santos foi campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil, em 2022. Ao todo, ele realizou 63 partidas com a camisa rubro-negra. A diretoria, aliás, confirmou a saída do goleiro e agradeceu a ele por seus serviços prestados.

“Muito respeito e carinho, o que temos pelo Santos. Um jogador campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, importantíssimo. Um cara formidável e carinhoso com todo mundo. O Flamengo só tem a agradecer. O jogador sabe que está sendo negociado e já está pensando numa série de fatores pessoais numa transferência de estado. Acho que cabe ao clube fazer a liberação mais rapidamente possível”, admitiu o vice de futebol Marcos Braz, acompanhado pelo diretor executivo de futebol, Bruno Spindel:

“A gente é muito é grato a ele. Ele fez um esforço enorme para vir do Athletico para o Flamengo. Foi extremamente decisivo nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores. Por todos os aspectos que o Santos traz, um goleiro de caráter, extremamente profissional e dedicado. Mesmo com a negociação em curso finalizada, ele esteve aqui se dedicando”.

