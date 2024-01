Morre Paulo Roberto, ex-atacante do Vasco na década de 1970

Morreu nesta sexta-feira (12), aos 71 anos, o ex-atacante Paulo Roberto. Vice-campeão brasileiro com o Vasco, em 1979, ele lutava contra um câncer no fígado e faleceu em Feira de Santana, na Bahia, sua terra natal. O ex-jogador defendeu o Cruzmaltino por seis temporadas e passou por outros clubes, como Volta Redonda, Fluminense de Feira e Goiás.

Paulo Roberto fez parte do elenco vascaíno que conquistou o Campeonato Carioca de 1977 e o vice do Brasileiro, dois anos depois. Meia-atacante de talento, ele também defendeu equipes como Rio Branco-ES e encerrou sua carreira no futebol venezuelano, com a camisa do Deportivo Itália, já em 1985.

Paulo Roberto Ferreira Campos nasceu em 17 de novembro de 1952. No Vasco, teve companheiros de destaque, como Roberto Rinamite, Emerson Leão, Paulo César Caju e Abel Braga, entre outros. O veterano será sepultado em sua cidade natal, neste sábado (13).

