Chelsea conversa com o Palmeiras pela contratação de Estevão

Principal destaque da base do Palmeiras no momento, o meia Estevão é alvo do Chelsea (ING). O clube inglês conversa com o Verdão para contratar o jogador de 16 anos, que tem vínculo até abril de 2026. Os Blues, porém, têm a concorrência do Barcelona (ESP), apesar de estarem na frente pelo negócio.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea negocia com o Palmeiras desde outubro de 2023, mas a situação não está avançada. O jogador tem multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros (R$ 319 milhões). Caso seja negociado este ano, Estevão não poderá sair até que complete 18 anos, em abril de 2025.

Estevão é o grande nome do Palmeiras na Copinha, competição que o Alviverde busca o tricampeonato. Com quatro gols marcados, ele é o artilheiro da equipe paulista. Neste sábado, o camisa 10 entra em campo diante do Sport, pela segunda fase da competição.

A expectativa, contudo, é de que Estevão comece a integrar o elenco profissional após o torneio de base. A prática já aconteceu no fim da temporada passada, e o meio estreou profissionalmente na última rodada do Brasileirão. O meia, porém, poderá voltar a jogar no sub-20 para não perder ritmo de jogo.

