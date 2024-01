Vasco tem negociações avançadas por Juan Sforza, segundo imprensa argentina

O Vasco tem um novo volante na mira. Trata-se de Juan Sforza do Newell’s Old Boys, da Argentina. Segundo o jornalista ‘Hernan Cabrera’, o jogador tem negociações avançadas com o Cruz-Maltino. Como ele irá disputar o Pré-Olímpico pela Argentina, sua chegada ocorreria após o torneio que ocorre na Venezuela. A informação foi confirmada pelo Jogada10.

A grande prioridade do jogador, seus representantes e o Newell’s Old Boys é uma venda para a Europa. Caso algum clube que está no centro do futebol mundial envie uma proposta mais atrativa, Sforza deve ir para o Velho Continente.

O meio-campista se encaixa no perfil ideal da 777 Partners para contratações. Afinal, é um atleta promissor com grande potencial de revenda. Além dos 21 anos, o volante tem boa frequência em campo. São 113 partidas em cinco temporadas pelo Newell’s Old Boys.

Vale ressaltar que ele é um destaque inclusive a nível nacional, já que Juan está constantemente presente nas convocações para as seleções de base da Argentina. Tanto que isso carimbou sua convocação para o Pré-Olímpico. Sforza já disputou os Sul-Americanos sub-15 em 2017 e sub-17 dois anos depois. Assim como o Mundial sub-17 em 2019.

Cuellar volta a ficar na mira do Vasco

Um volante que já é um namoro antigo no Cruz-Maltino é o colombiano Gustavo Cuellar, que retornou à pauta no clube. De acordo com o jornalista ‘Lucas Pedrosa’, o jogador recebeu aval da diretoria e da comissão técnica. Assim, o avanço nas tratativas depende da aprovação da 777 Partners.

Atualmente ele defende o Al-Shabab, da Arábia Saudita, e é um velho conhecido de Ramón Díaz. Ambos já trabalharam no Al-Hilal, do mesmo país, e é um fator importante para sua possível chegada. O colombiano, aliás, aceita reduzir o salário para retornar ao Brasil. Isso porque o volante já defendeu o Flamengo entre 2016 e 2019.

Até o momento, o Gigante já anunciou três contratações: o atacante David e os zagueiros João Victor e o paraguaio Robert Rojas. Inclusive, o clube está próximo de fechar com o atacante Adson, ex-Corinthians, e que está no Nantes, da França.

