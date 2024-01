Botafogo perde o Novorizontino e está eliminado da Copinha

Sonho adiado mais uma vez! Na noite desta sexta-feira (12), o Botafogo perdeu de 2 a0 para o Grêmio Novirozontino e, assim, foi eliminado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha. Os gols, aliás, foram marcados por Diego Galo e Lucas Café, um em cada tempo. A partida, vale lembrar, foi disputado no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, o Lanchão.

Dessa forma, o Glorioso continua sem títulos na principal competição de base do Brasil, assim como o time do interior paulista. Agora, aliás, o Novorizontino irá enfrentar o Tiradentes (PI). Os nordestinos, inclusive, eliminaram a Chapecoense, nos pênaltis, mais cedo, também em Franca. A final, como manda a tradição, está marcada para o dia 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista.

O Novorizontino abriu o placar logo aos 3 minutos, afinal, Diego Galo fez um golaço em cobrança de falta. Dessa forma, o time da casa passou a se defender, enquanto o Botafogo partiu tentou jogar sem o desespero. O Glorioso passou a tocar muito a bola, mas sem muita eficiência, sem nem apresentar nada de “diferente”. O Fogo até teve boas chances com Kaique e Bernardo Valim. No entanto, a melhor chegada do Glorioso veio aos 46, quando João Guilherme ficou sozinho com o goleiro, mas chutou em cima do arqueiro Scapin.

A segunda etapa, assim como foi o primeiro tempo, também começou com muitas emoções. O Botafogo voltou ainda mais ofensivo. Isso, porém, deixou os cariocas mais expostos na defesa. Dessa forma, cederam mais contra-ataques. Aos 13, o Novorizontino teve ótima troca de passes. Essa, aliás, parou nos pés de Luiz Otávio, que tocou na medida para Lucas Café só completar. Novamente, o Botafogo lançou-se ao ataque, mas tropeçou nas opções erradas. Além disso, aliás, os meninos do Glorioso pareceram ficar nervosos, errando cada vez mais, enquanto os paulistas cozinhavam o jogo.

Expulsões na reta final

A situação do Botafogo, inclusive, ficou ainda mais complicada aos 37, quando Rhuan foi expulso, direto. Seis minutos mais tarde, Kauê Canela, outro atleta do Novorizontino com nome exótico, fez duas faltas bobas em menos de um minuto e foi expulso também. Dessa forma, está fora da próxima partida.

