Monaco recebe o Reims na abertura do returno do Francês

Neste sábado (13), o Monaco recebe o Reims em seu primeiro compromisso pelo returno do Campeonato Francês. A bola rola às 13h (de Brasília), em Monte Carlo, no Estádio Louis II. A equipe do principado tenta retomar a vice-liderança da tabela, já que está dois pontos atrás do Nice. O líder, Paris Saint-Germain, tem uma folga maior, com 40. Já o Reims é oitavo, com 26 pontos, mas pode ganhar até três posições nesta rodada.

O Monaco chega a este confronto com moral, já que vem de uma classificação dramática sobre o Lens, na Copa da França. No fim de semana passado, a equipe empatou fora de casa em 2 a 2, mas ganhou nos pênaltis. Já na liga, a campanha é um tanto quanto irregular: o time tem um dos melhores ataques, mas também uma das defesas mais vazadas. E ela não fez bonito quando foi preciso enfrentar o PSG, que goleou por 5 a 2.

Já o time da terra do champanhe faz uma campanha um pouco mais modesta, mas briga pelas posições superiores. Nos últimos cinco jogos, o Reims venceu apenas dois. O confronto neste sábado será o primeiro do time no Campeonato Francês neste ano. Se vencer, poderá fechar a rodada à frente de Olympique de Marseille, Lille e Lens. Mas, para isso, terá que torcer por tropeços destes dois últimos. Os marselheses já vacilaram nesta sexta, contra o Strasbourg, empatando em 1 a 1.

CAMPEONATO FRANCÊS – 18ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Olympique de Marseille 1×1 Strasbourg

Sábado (13/1)

Monaco x Reims – 13h

Rennes x Nice – 17h

Domingo (14/1)

Lille x Lorient – 9h

Nantes x Clermont – 11h

Brest x Montpellier – 11h

Metz x Toulouse – 11h

Le Havre x Lyon – 13h05

Lens x Paris Saint-Germain – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.