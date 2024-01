Costa do Marfim x Guiné-Bissau: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para a Copa Africana de Nações. Afinal, neste sábado, o principal torneio de seleções do continente africano começa. Na abertura da competição, a Costa do Marfim, país-sede, encara Guiné-Bissau pelo Grupo A. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Olímpico Alassane Ouattara, em Abidjã, às 17h (de Brasília).

Onde assistir