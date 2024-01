Cruzeiro x Madureira: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Madureira entram em campo, na noite deste sábado (13), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O Cruzeiro, afinal, avançou à segunda fase do torneio após duas vitórias (incluindo um 9 a 0) e um empate. A Raposa, aliás, foi a líder do Grupo 28. Já pela chave 27, o Madureira fez seis pontos, com duas vitórias e uma derrota.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Cazé TV, no Youtube, a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chegam Cruzeiro e Madureira

O Cruzeiro, afinal, tem histórico positivo na competição. O time mineiro já conquistou uma Copa SP, além de ter chegado a duas finais e disputado três semifinais. Aliás, vale destaque que em campo o Cruzeiro terá Gui Meira. O garoto já atem contrato profissional e multa de R$ 300 milhões para sair. Ele fez três gols e deu uma assistência na fase inicial do torneio. O técnico Fernando Seabra celebrou o fato de ter um tempo para treinar a equipe entre o último jogo da fase de grupos e o duelo com o Madureira:

“Na primeira fase, evoluímos entre os jogos. E para este primeiro mata-mata, tivemos três dias e trabalhamos bem o grupo, conhecendo melhor o elenco e focando individualmente cada atleta”, disse Seabra, confiante num bom resultado.

No Madureira, o técnico Josicler gostou do comportamento do time, que na primeira fase conseguiu a classificação para o mata-mata de forma antecipada. Assim, vê a equipe com muita confiança para superar o favoritismo0 do Cruzeiro e avançar de fase. Ele manterá a base que mandou bem na fase de grupos.

CRUZEIRO X MADUREIRA

2ª fase da Copa São Paulo-2024

Data e Horário: 13/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Mogi das Cruzes (SP)

CRUZEIRO: Otávio; Pedrão, Ruan Santos, Weverton e Henrique Silva; Henrique Cardoso, Vitor Hugo, Arthur Viana, Gui Meira; Ruan Índio e Luis Fernando. Técnico: Fernando Seabra.

MADUREIRA: Victor Lima; Cauã Coutinho, Kaique, Gustavo Odilon e Gustavo Bellis; Yan Tanque, Daniel e Welington Kauan; Isaías, Cauã Freitas e Andrey Jacaré. Técnico: Josicler Oliveira.

Árbitro: Ronald Horns Araujo

Auxiliares:Lucas Rodrigues e Benedito Alessandro De Jesus

