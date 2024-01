Santos x São Bernardo: Onde assistir, escalações, arbitragem

Em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Santos encara o São Bernardo neste sábado (13). A bola vai rolar às 19h30, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O vencedor enfrentará Água Santa ou Juventude na próxima fase

Na fase de Grupo, o Peixe venceu seus três jogos, terminando em primeiro no Grupo 26. Já o São Bernardo ficou em segun do lugar no Grupo 25.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da CazéTV a partir das 19h30.

Como chega o Santos

O Santos é um dos poucos times com 100% de aproveitamento, afinal, derrotou o Remo por 2 a 1 na estreia, depois goleou o Nova Venécia por 7 a 0 e fechou a primeira fase com um 3 a 0 sobre o Água Santa. Assim, o Peixe ficou na liderança do Grupo 26 da Copinha.

Um dos titulares do time é o lateral-esquerdo Souza. Jogador da seleção Sub-17, ele falou sobre o bom momento do time.

“Fizemos três excelentes jogos até aqui, mas não podemos deixar isso subir a cabeça. Temos que manter essa pegada e degrau a degrau ir alcançando nossos objetivos. Essa é a nossa mentalidade”, disse ao site do clube.

O time da Vila Belmiro é tricampeão da Copinha, afinal, foi campeão em 1984, 2013 e 2014. O Santos tem ainda três vices, sendo o último em 2022.

SANTOS X SÃO BERNARDO

Copa São Paulo de Futebol Jr/Copinha – Segunda fase –

Data e horário: 13/01/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

SANTOS: Gustavo Jundi; Thiago Balieiro, Samuel, Diogo Correia; João Pedro Chermont, Hyan, Miguelito, Balão; Gabriel Bontempo, Enzo Monteiro e Felipe Laurindo. Técnico: Orlando Ribeiro

SÃO BERNARDO: Luan; Wesley Santos, Yan Macedo, Samuel, Dener, Gabriel Henrique; José Renato, Iuri Carvalho, Lucas Souza; Gustavo Santana e Carlito. Técnico: Marcos Bazilio

Arbitragem: Jose Guilherme Almeida e Souza

Auxiliares: Alex Alexandrino e Denis Matheus Afonso

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.