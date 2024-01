Sábadão de emoções na Copinha SP com o duelo entre Vitória e Vasco, pela segunda fase da competição. Às 15h (de Brasília), no Municipal, de Guarulhos, os times lutam neste jogo único em busca de um lugar na próxima fase. Quem vencer, segue vivo. Empate, decisão por pênaltis. E para acompanhar a partida, clique aqui em baixo a partir das 14h15, pois a Voz do Esporte preparou uma grande cobertura. O comando do pré-jogo e a narração é de Cesar Tavares.