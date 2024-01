Fluminense avança na negociação por Terans

O Fluminense se aproximou da contratação de David Terans, do Pachuca. Durante uma reunião na última sexta-feira (12), os representantes mexicanos concordaram com os valores oferecidos pelos dirigentes tricolores. Assim, os clubes vão se reunir novamente na próxima semana e devem acertar os últimos detalhes da negociação. A informação é do “ge”.

Além do Fluminense, clubes do exterior também demonstraram interesse na contratação de Terans. No entanto, os dirigentes tricolores sabem que os valores oferecidos agradaram ao Pachuca e estão confiantes na chegada do meia-atacante.

Nas últimas semanas, Terans também foi oferecido ao Palmeiras, Vasco e Grêmio. No entanto, os times brasileiros não sinalizaram desejo no uruguaio. A expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro na próxima semana e participe da reapresentação do Fluminense. O elenco tricolor retorna os trabalhos no dia 23 de janeiro.

Aliás, Terans é um velho conhecido do futebol brasileiro. O meia-atacante atuou por três anos no Atlético-MG e disputou duas temporadas pelo Furacão. O jogador também coleciona passagens por Santiago Wanderers, Danúbio, Peñarol e Rentistas, além de convocações pela Seleção Uruguaia. O atleta está no Pachuca desde 2023 e disputou 12 jogos no clube mexicano.

