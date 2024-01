Robert Rojas é apresentado no Vasco: ‘Vamos brigar por tudo’

Na manhã deste sábado (13), o Vasco apresentou oficialmente Robert Rojas. A entrevista coletiva do zagueiro aconteceu em Punta del Este, no Uruguai, local da pré-temporada vascaína. O defensor pertence ao River Plate-ARG e chega por empréstimo. Rojas é o terceiro reforço do clube para 2024. Ficará até dezembro e o Vasco tem a obrigatoriedade da compra caso queira permanecer com ele após este período. Rojas mandou um recado especial para torcida cruz-maltina.

“A mensagem que mando aos torcedores do Vasco é que fiquem tranquilos. Vamos brigar por tudo, estamos nos preparando da melhor maneira, dando 100% na pré-temporada, o grupo está trabalhando muito bem”, disse Robert Rojas.

Rojas também falou sobre sua relação com Ramón Díaz, técnico do clube.

“Foi quando estava no River Plate. Falei com o treinador antes de acertar e me contaram como era o clube. Quando cheguei, também percebi isso. O Vasco tem uma torcida maravilhosa. Senti o carinho da torcida desde o início e fico muito feliz por isso”, completou.

Raio X de Robert Rojas

Aliás, Robert Rojas é formado nas categorias de base do Guarani, do Paraguai. O zagueiro chegou no River Plate em 2019 e foi por empréstimo ao Tigres em 2023. O defensor se notabiliza pela segurança e pelo jogo aéreo. O jogador foi um dos pedidos de Ramón Díaz para 2024.

Outros trechos da entrevista de Rojas

Jogar em São Januário

“Estamos com muitas expectativas, trabalhando bem e adaptando o mais rapidamente possível para encarar o ano que vai ser bem difícil. Vamos batalhar por tudo”.

História do Vasco

“Vou conhecendo aos poucos a história do clube. Mas assim que cheguei já me falaram que a torcida é maravilhosa, que sempre apoia e que está sempre nos momentos bons e ruins. Aos poucos vou conhecendo mais sobre o Vasco e toda sua história”.

Relação com Medel

“Eu me identifico com o Medel. Eu tenho muito a aprender com ele. É um jogador muito experiente e é um exemplo a ser seguido. Sempre treina da melhor maneira e conversa com os mais jovens. É um capitão respeitável e espero aprender muito com ele”.



