Santos vence Oeste em jogo-treino na Vila Belmiro

Como preparação para 2024, Santos e Oeste se enfrentaram na manhã deste sábado (13), na Vila Belmiro, em um jogo-treino. O Peixe venceu por 2 a 0, com gols de Julio Furch e Marcelinho. O jogo rolou com os portões fechados e serviu como teste para Fábio Carille antes dos compromissos de 2024.

O jogo-treino teve quatro tempos de 25 minutos. Nos dois primeiros, Carille testou o time com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.

Nos dois últimos tempos a equipe foi esta: João Paulo (João Pedro); Hayner, Messias (Matheus Matias), Luiz Felipe e Kevyson; Vinicius Zanocelo, Nonato (Andrey) e Cazares; Otero, Willian Bigode e Marcelinho.

O Santos se reapresentou na última sexta-feira (6) e teve uma semana de preparação antes deste jogo-treino. O clube (sob nova direção) contratou 13 reforços nesta janela de transferências. Dessa forma, busca realizar uma reconstrução nesta temporada. Afinal, o time, no Brasileiro-2023 foi rebaixado de forma inédita e terá de disputar a Série B pela primeira vez.

O primeiro compromisso oficial do Santos em 2024 será em 20 de janeiro, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na estreia do Paulistão. Afinal, a tendência é de que parte dos novos reforços entre desde o início.

