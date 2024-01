Em casa, Monaco vacila! E corre risco de sair do Top3 Francês

O Monaco, que faz boa temporada no Campeonato Francês, decepcionou a sua torcida, que compareceu em pequeno número ao Estádio Luis II, na cidade de Monaco. Afinal, foi derrotado por 3 a 1 pelo Reims em jogo pela 18ª rodada. Teddy Teuma, Khadra e Matusiwa fizeram os gols dos visitantes. Ben Yedder descontou para os monegascos.

Com a derrota, o Monaco perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Afinal, parou nos 33 pontos, atrás de Nice (35) e PSG (40) que ainda jogam na rodada. Mas corre risco de ver o Brest (31 pontos), o ultrapassar. O Reims, por sua vez, deu grande salto e aparece em quinto lugar, com 29 pontos. Contudo, ainda pode perder uma posição ao fim da rodada.

Reims mandou bem diante do Monaco

O jogo teve o Monaco com a bola nos pés (60%), mas finalizando menos do que o rival (12 a 9). E bem menos eficiente. O Reims saiu na frente aos 35 minutos do primeiro tempo, num belo tiro de fora da área do francês naturalizado maltês Teddy Teuma.

O Monaco empatou no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Golovin fez sensacional jogada pela esquerda e chutou a gol. Ben Yedder apareceu desviando de cabeça, o que matou o goleio Diouf. Porém, seis minutos depois, o alemão Khadra recebeu pela direita, tirou dois marcadores e fez um golaço. Depois dos 20 minutos, o Monaco ficou em cima, construindo boas jogadas em busca do empate. Entretanto deixou buracos defensivos. Dessa forma, nos acréscimos, o Reims fez mais um gol. O holandês Matusiwa triangulou com Wilson Esbrand (que é jogador do Manchester City emprestado aos franceses), entrou na área saido de marcação dupla e fez mais um belo gol para os visitantes.

CAMPEONATO FRANCÊS – 18ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Olympique 1×1 Strasbourg

Sábado (13/1)

Monaco 1×3 Reims

Rennes x Nice – 17h

Domingo (14/1)

Lille x Lorient – 9h

Nantes x Clermont – 11h

Brest x Montpellier – 11h

Metz x Toulouse – 11h

Le Havre x Lyon – 13h05

Lens x Paris Saint-Germain – 16h45

