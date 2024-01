Olimpia anuncia a contratação do centroavante Lucas Pratto

O Olimpia trouxe um nome de considerável experiência para comandar o seu sistema ofensivo. Em seus canais oficiais, o clube de Assunção anunciou a chegada do argentino Lucas Pratto, hoje com 35 anos de idade.

Pratto ficou conhecido pelo grande público brasileiro após as passagens por duas equipes do futebol nacional, casos de Atlético-MG e São Paulo. Em Minas Gerais, ele fez 104 partidas com 41 gols e cinco assistências. Por outro lado, na representação paulista, ele realizou 48 jogos onde fez 14 tentos e seis passes para gols de seus companheiros.

Antes disso, ele angariou experiências em um número considerável de clubes, tendo surgido nas categorias de base do Boca Juniors. Foram eles Tigre, Lyn (Noruega), Unión, Universidad Católica, Genoa e Vélez Sarsfield.

Logo após o período em solo brasileiro, Lucas Pratto defendeu River Plate, Feyenoord, mais uma passagem pelo Vélez e sua última equipe, o Defensa y Justicia. No Halcón, ele realizou 23 jogos com somente três gols e uma assistência.

Esta é a quarta incorporação feita pelo Olimpia na atual janela de transferências. Atualmente, o clube da capital paraguaia anunciou o lateral-direito Carlos Espínola, o zagueiro Hugo Benítez e o também atacante Rodney Redes.

