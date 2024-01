Vasco chega a acordo com Nantes e acerta contratação de Adson

O Vasco está prestes a anunciar mais um reforço para a temporada 2024. O clube chegou a um acordo com o Nantes, da França, pela contratação em definitivo do atacante Adson, ex-Corinthians. O Cruzmaltino vai pegar 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões) para trazer o jogador de 23 anos. Dessa maneira, as equipes concordaram em igualar o valor que o Corinthians recebeu pela venda do atleta, o que permite ao time francês recuperar o investimento feito no jogador em 2023.

Atualmente, os clubes discutem as parcelas do pagamento, mas as conversas já estão avançadas para a conclusão do negócio.

Adson chega para preencher a vaga deixada pela saída de Gabriel Pec, que será transferido para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Além disso, a comissão técnica de Ramon Díaz também não conta com Luca Orellano, que não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e solicitou uma negociação.

A contratação de um ponta não estava nos planos do Vasco neste momento, mas tornou-se necessária por esses motivos.

Apresentado no Vasco, Robert Rojas demonstra confiança: ‘Vamos brigar por tudo’

Dessa forma, Adson deve viajar para o Rio de Janeiro ainda nesta semana para assinar contrato e ser oficialmente apresentado pelo Vasco. O clube trabalha para resolver as pendências rapidamente, para que o atacante possa se juntar à delegação em Punta del Este, no Uruguai, onde o elenco principal faz a pré-temporada.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Adson jogou por três temporadas com a camisa do time paulista e marcou 13 gols em 114 jogos. O atacante chegou ao Nantes em 2023, mas participou de apenas oito jogos desde sua chegada.

