Ex-Flamengo faz mnilagres, mas não evita derrota do Chaves para o Sporting

Um massacre do Sporting. Assim pode ser resumido o que se viu, neste sábado (13/1), no Estádio Municipal de Chaves. Em jogo pela 17ª rodada do Português, os lisboetas foram até Trás-os-Montes e venceram por 3 a 0, gols de Paulinho, Trincão e Pedro Gonçalves. Ficou muito barato para os donos da casa. Afinal, apesar do Chaves ter 48% de posse, deu apenas cinco chutes a gol e todos foram para fora. Os Sportinguistas? 20 chutes, sendo 11 no alvo. E só não marcaram mais gols por causa da atuação sensacional do goleiro Hugo Souza, o mesmo que se destacou no Flamengo.

O Sporting chega assim aos 43 pontos e fica mais uma rodada na liderança, com Benfica (39) e Porto (35) em seguida (os dois ainda jogarão na rodada). O Chaves segue na lanterna , com 11 pontos, quatro atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento.

Hugo Souza faz milagres, mas Sporting vence

O primeiro tempo, num campo muito pesado, foi de ataque contra defesa. O Sporting mandava em campo e teve chances com Gyokeres, Pedro Gonçalves, Paulinho, Esgaio e Trincão. Gols feitos. Em todos Hugo Souza fez defesas de cinema. Mas o gol saiu aos 43 minutos. Após escanteio da direita, dois jogadores do Chaves tentaram cortar, mas a bola acabou ficando com o artilheiro Paulinho, quase na linha. Foi só tocar para dentro do gol. E espera quatro intermináveis minutos para o VAR validar um gol claríssimo.

No segundo tempo, o Sporting logo fez dois gols, matando o jogo. Aos seis minutos, ampliou em finalização de Trincão após cruzamento de Nuno pela esquerda. E, aos 11, uma lei do ex: Pedro Gonçalves em chute de fora da área, fez 3 a 0. Com boa vantagem, Sporting deu uma parada. A vitória estava assegurada.

Fala, paredão!

No fim da partida, apesar do 3 a 0, todos queriam falar com Hugo Souza. o goleiro que começou arrasando no Flamengo há três anos, mas foi perdendo espaço e acabou emprestado ao Chaves, encantou com as suas muitas defesas difíceis.

“Fiz um bom jogo, lutamos até o fim e mostramos qualidade. E estamos prointos para qualquer desafio pois apenas nós podemos tirar o time dessa situação”.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 17ª RODADA

Sexta-feira (12/1)

Portimonense 1×0 Farense

Sábado (13/1)

Casa Pia 0x2 Famalicão

Chaves 0x3 Sporting

Estoril x Moreirense – 17h30

Domingo (14/1)

Gil Vicente x Estrela Amadora – 12h30

Benfica x Rio Ave – 15h

Vizela x Boavista – 15h

Porto x Braga – 17h30

Segunda-feira (15/1)

Vitória de Guimarães x Arouca – 17h15

