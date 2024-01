Após a eliminação de Vasco, Botafogo e Fluminense, o Flamengo tenta salvar a pátria dos grandes do futebol do Rio na Copinha -2024. Neste sábado (13/1) enfrenta o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela segunda fase da competição. Quem passar, enfrentará o São José que eliminou o XV de Piracicaba. E para acompanhar esta decisão, clique abaixo e fique com a cobertura-raiz da Voz do Esporte. Christian Rafael narra a partida.