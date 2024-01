Real Madrid x Barcelona: escalações e onde assistir

O primeiro ‘El Clásico’ do ano vale título. Real Madrid e Barcelona se enfrentam, neste domingo (14), às 16h, no estádio Al-Awwal, em Riade, na Arábia Saudita, na decisão da Supercopa da Espanha 2023/24. O clube catalão defende o título conquistado na última temporada e quer chegar ao 15º troféu para ampliar a vantagem como maior vencedor. Por outro lado, os merengues buscam a 13ª conquista do torneio.

Como chega o Real Madrid

O clube merengue chega embalado para a decisão após um grande triunfo sobre o rival Atlético de Madrid por 5 a 3 na semifinal da competição.

Ao mesmo tempo, é possível que o técnico Carlo Ancelotti faça uma alteração no gol e dê uma oportunidade para Andriy Lunin depois de Kepa Arrizabalaga ter feito uma atuação ruim na semifinal contra o Atlético de Madrid.

Fora isso, a base da equipe titular deve ser mantida pelo treinador.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, a tendência é que o Barcelona tenha mudanças na escalação. Dessa forma, Pedri, recuperado de lesão, e João Félix, que teve uma grande atuação após sair do banco de reservas na semifinal contra o Osasuna, podem aparecer entre os titulares.

A baixa de última hora para o técnico Xavi fica por conta do brasileiro Raphinha, que saiu lesionado na semifinal. Dessa maneira, a expectativa é que o treinador dê uma oportunidade para o jovem Yamal na ponta direita. Além disso, as outras baixas da equipe são Ter Stegen, Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Gavi e João Cancelo.

Real Madrid x Barcelona

Final da Supercopa da Espanha

Data e horário: domingo, 14/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al-Awwal, em Riade, na Arábia Saudita

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Barcelona: Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Gündogan; Yamal, Félix, Lewandowski. Técnico: Xavi

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

VAR: César Soto Grado (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

