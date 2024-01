Dirigente do River afirma que Borré já decidiu: jogará no Inter

A caminho do Internacional, o atacante colombiano Rafael Santos Borré deu prioridade à oferta colorada para a temporada de 2024. E quem afirma isso é justamente um dos concorrentes do clube gaúcho pelo centroavante. O vice-presidente do River Plate, Matías Patanian, confirmou neste sábado (13) que foi escolha do colombiano ir para Porto Alegre e não Buenos Aires.

Rafael Santos Borré, que estava no Frankfurt, da Alemanha, emprestado pelo Werder Bremen, tinha uma proposta do River, mas priorizou a todo momento a do Inter. De acordo com o dirigente argentino, o clube que fez o que pôde para repatriar o jogador, mas o colombiano e seu empresário realmente desejavam, desde o começo, jogar no futebol brasileiro.

“Temos que respeitar a decisão de Borré, que decidiu ir para o Brasil. Nós estávamos dispostos a entrar na briga. Mas o empresário dele foi taxativo ao aceitar a oferta do Inter. O River esteve à altura na transferência de para fazer uma oferta ao jogador. Da nossa parte, já estava tudo acertado com o Frankfurt e com o Werder Bremen. Foi o Borré que decidiu ir para o Inter”, disse o dirigente à TyC Sports.

Na última semana, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, viajou à Europa para fechar definitivamente o negócio com Borré. Dessa forma, a tendência é que o Inter anuncie o jogador ainda neste fim de semana.

