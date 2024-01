Botafogo acerta com lateral-direito e avança por volante

O Botafogo teve um fim de semana exitoso em relação às suas aspirações no mercado da bola. Afinal, segundo o site “ge”, deixou a contratação de um lateral-direito praticamente encaminhada e avançou para trazer mais um volante para o elenco. Sócio majoritário do clube, John Textor, que desejava uma postura agressiva no vaivém, curtiu! No entanto, a torcida alvinegra é igual a São Tomé. Só acredita vendo ou quando tudo estiver 100%.

Aleluia! Enfim, um lateral-direito!

Para a lateral direita, posição carente no plantel, o Botafogo acertou o tempo de contrato e salário com Manafá. Assim, aguarda a chegada do defensor no Rio de Janeiro para a uma bateria de exames e assinatura do vínculo entre as partes.

Manafá estava na órbita do Botafogo desde o ano passado, quanto atuava pelo Porto (POR). Agora, no Granada (ESP), ganhou força depois de o clube não lograr êxito na busca por Advíncula, do Boca Juniors, plano A em General Severiano.

O defensor tem 29 anos e passou a maior parte da carreira em clubes lusitanos: Oliveira do Bairro, Sporting, Beira-Mar, Anadia, Varzim, Portimonense e Porto. Em seguida, foi para o Granada. Porém, na pitoresca Andaluzia, fez apenas cinco embates.

E o volante?

Para a posição, o Botafogo foi atrás de Allan, ex-Vasco, Napoli (ITA) e Everton (ING). O clube abriu negociação e evoluiu nas tratativas, mesmo, ainda, sem acordo. O cabeça de área está, atualmente, no Al-Wahda (EAU).

Com vínculo até junho nos Emirados Árabes, Allan já pode assinar pré-contrato para o meio de 2024. Entretanto, o Botafogo o deseja imediatamente.

