Guilherme Biro elogia Ramon e comemora chance no Pré-Olímpico

Jogador que mais vezes atuou sob o comando do técnico Ramon Menezes, o atacante Guilherme Biro terá mais uma oportunidade de vestir a amarelinha no Torneio Pré-Olímpico. A jovem promessa, de 19 anos, soma 18 partidas com o treinador em suas passagens pelas Seleções sub-20 e sub-23, e enalteceu a parceria construída em 2023.

“A gente se conhece bem, desde o ano passado. Ele me fala para estar concentrado, focado no que tem que fazer. Já entendo um pouco o que ele quer, o que espera de mim. É uma dupla que se entende, eu da minha parte, e ele da dele. Acho que por isso a gente se dá bem”, disse.

A jovem promessa brasileira esteve presente no Sul-Americano e Mundial sub-20, e agora sonha em classificar a Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Desta forma, para conquistar um espaço entre os titulares, Guilherme Biro terá que vencer a forte concorrência com nomes como Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense.

“É uma concorrência grande, tem bons jogadores do meu lado. Procuro dar o meu melhor e entregar nas mãos do Ramon essa dor de cabeça. A gente procura fazer o nosso melhor nos treinos, para ele decidir quem está melhor, para a gente fazer um grande campeonato e sermos campeões”, afirmou.

Torneio Pré-Olímpico

O Brasil está no Grupo A com Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. A Seleção Brasileira estreia no dia 23, às 17h (de Brasília), contra a Bolívia. O Torneio Pré-Olímpico será realizado na Venezuela e garante duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris.

