Italiano: Inter de Milão goleia Monza e mantém liderança isolada

Sem grandes dificuldades, a Inter de Milão goleou o Monza por 5 a 1, neste sábado (13), fora de casa, e manteve a liderança isolada do Campeonato Italiano em partida válida pela 20ª rodada da competição. Calhanoglu e Lautaro Martínez foram os grandes destaques da partida, com dois gols cada. Além disso, Marcus Thuram fez o outro gol do time comandado pelo técnico Simone Inzaghi. Por outro lado, Pessina, de pênalti, fez o único gol dos donos da casa.

Dessa maneira, a Inter de Milão chegou aos 51 pontos no Calcio e abriu cinco de vantagem para a vice-líder Juventus. No entanto, a Velha Senhora ainda joga nesta 20ª rodada e pode diminuir a “gordura” da Internazionale.

Por outro lado, o Monza segue com os mesmos 25 pontos e caiu para a 11ª posição.

Milan x Roma: onde assistir e escalações

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (13/1)

Napoli 2×1 Salernitana

Genoa 0x0 Torino

Verona 2×1 Empoli

Monza 1×5 Inter de Milão

Domingo (14/1)

Lazio x Lecce – 8h30

Cagliari x Bologna – 11h

Fiorentina x Udinese – 14h

Milan x Roma – 16h45

Segunda-feira (15/1)

Atalanta x Frosinone – 16h45

Terça-feira (16/1)

Juventus x Sassuolo – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook