Coimbra x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (14), em Bebedouro, no interior paulista, Coimbra e Grêmio lutam por uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida coloca frente a frente duas grandes sensações da competição. O surpreendente time mineiro já está entre os 32 melhores, mas o Tricolor Gaúcho, que tem o artilheiro da competição, permanece na briga para conquistar a Copinha pela primeira vez em sua história.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV, canal do YouTube, a partir das 18h.

Como chega o Coimbra

O surpreendente Coimbra vem fazendo bonito nos últimos tempos, com sua equipe sub-20. No ano passado, o clube foi vice-campeão mineiro, o que o habilitou para participar desta Copinha. Depois de uma boa primeira fase, a equipe de Contagem enfrentou o Figueirense no primeiro mata-mata. Perdia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando arrancou o empate e, enfim, nos pênaltis, acabou ganhando por 3 a 2. Dessa forma, os jovens mineiros chegam embalados e bastante confiantes para tentar derrubar mais um clube tradicional nesta Copa São Paulo.

Como chega o Grêmio

Dono da melhor campanha da fase de grupos, com três vitórias em três jogos, o Grêmio enfrenta o Coimbra ainda mais embalado. O Tricolor tem o atacante Jardiel como artilheiro isolado do campeonato. Ele já marcou incríveis oito gols em apenas quatro partidas. Aliás, dois deles foram na última semana, quando os gaúchos despacharam o Mirassol por 4 a 1. É nos tentos da promessa que a equipe comandada por Airton Fagundes se prepara para o duelo importante deste domingo, que pode levar os gremistas às oitavas.

COIMBRA x GRÊMIO

Copa São Paulo de Futebol Júnior – Terceira fase

Data e horário: 14/1/2024 às 18h15 (de Brasília)

Local: Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

Assistentes: Edson Rodrigues dos Santos (SP) e Samuel Augusto Vieira Paião (SP)

COIMBRA: Gabriel Parra; Marcos, Jeffão, Gabriel Piter e Gean; Anthony, Kauan Lindes, João Pedro e Cristian; Lázaro e Carlos Miguel. Técnico: Eduardo Abdo.

GRÊMIO: Cássio; Igor, Lima, Viery e Wesley; João Araújo, Kaick, Alysson, Riquelme e Gustavo Nunes; Jardiel. Técnico: Airton Fagundes.

