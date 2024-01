Santos passa fácil pelo São Bernardo e se classifica na Copinha

Sem dificuldade, o Santos venceu o São Bernardo por 4 a 0, neste sábado (13), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadem, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Peixe avança, então, à terceira fase, na qual enfrenta o Água Santa, que eliminou o Juventude por 2 a 1. O duelo será na próxima terça-feira (16). O boliviano Monteiro foi o nome do embate.

O Santos conseguiu o que mais queria: sair rápido na frente: Chermont cruzou. Monteiro não alcançou. Mas Hyan chegou para completar o lance. O Peixe só não teve mais intensidade por conta da chuva, que atrapalhou muito mais o Alvinegro do que o adversário, limitado somente à defesa.

O São Bernardo permaneceu inofensivo para o Santos. Parecia estar em campo para fazer o tempo passar e perder pela menor margem possível.

Monteiro queria deixar sua marca. Assim, aproveitou bola redondinha de Miguelito para ampliar, aos 28 minutos da segunda etapa, com os pés. Em seguida, aos 34, concluiu com sua especialidade: de cabeça, ou melhor, de peixinho, com assistência de Hyan. O boliviano é o artilheiro do Alvinegro na Copinha, com seis gols.

A molecada alvinegra não parou. Assim, no fim, pelo lado direito, João Victor largou um lindo centro para Xavier decretar o placar final.

Os Meninos da Vila buscam o tetracampeonato para o Santos na Copa São Paulo. O clube conquistou o torneio em 1984, 2013 e 2014. Em 1982, 2010 e 2022, o Peixe foi vice-campeão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.