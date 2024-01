Quarteto do São Paulo trabalha à parte no CT da Barra Funda

O São Paulo começou a pré-temporada recentemente e separou quatro jogadores para um trabalho específico neste fim de semana. Assim, os laterais-direitos Rafinha e Moreira, o zagueiro Arboleda e o meia-atacante Michel Araújo não participaram do jogo-treino deste sábado (13), contra o São Bernardo, no CT da Barra Funda, na capital paulista.

Enquanto os outros jogadores, sob a supervisão do técnico recém-chegado Thiago Carpini, participavam do triunfo sobre o São Bernardo por 3 a 1, o quarteto realizou um trabalho de carga, com um cronograma individual à disposição.

Com uma lesão no joelho esquerdo e em processo de transição em andamento, Nestor, por sua vez, seguiu trabalhando na fisioterapia do clube. O herói do título inédito da última Copa do Brasil alterna atividades do campo com momentos no Reffis Plus.

Estes cinco jogadores do São Paulo mencionados voltam ao CT da Barra Funda neste domingo (14) enquanto os demais atletas ganham folga e retornaram somente na segunda-feira (15).

O Tricolor se prepara para a estreia nesta edição do Campeonato Paulista. No próximo sábado, o São Paulo recebe o Santo André, no Morumbi. A bola rola às 20h (horário de Brasília). A equipe venceu o Estadual, pela última vez, em 2021, sob a batuta do técnico Hernán Crespo.

