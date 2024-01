Botafogo empata jogo-treino na reta final da pré-temporada em Itu

O Botafogo decepcionou no primeiro teste de 2024. O time, afinal só empatou com o Desportivo Brasil, da Série A3 do Paulistão, no resort onde treina em Itu. O técnico Tiago Nunes rodou praticamente todo o elenco e não divulgou a escalação ou quem marcou o gol.

A estreia no Campeonato Carioca é na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, o time faz apenas mais duas atividades no interior paulista e volta em seguida para o Rio de Janeiro.

